Rosjanie giną nie tylko z ręki Ukraińców. Problemem jest też jakość ich broni i amunicji

W rosyjskiej armii do dzisiaj nie wprowadzono do służby następcy legendarnego karabinu wyborowego SWD i Rosja nie dysponuje nowoczesną amunicją i bronią snajperską, jaką produkują państwa Zachodu (istnieje tylko jedna prywatna firma opierająca się na wykorzystaniu amunicji zachodniej). Z kolei mający być rewolucyjnym rozwinięciem AK-74M karabinek AK-12 jest porażką konstrukcyjną z licznymi wadami, których część być może wyeliminuje trzecia rewizja .

Niska jakość i problemy dotyczą także produkcji na rynek cywilny, gdzie rosyjska amunicja była do 2022 r. całkiem popularna ze względu na cenę . Była ona najniższą na rynku pośród amunicji fabrycznej, ale odbywało się to kosztem paru bardzo istotnych kwestii, o których za chwilę.

Może to prowadzić do nawet dwukrotnie szybszego zużycia lufy karabinków AR-15 jak pokazał test przeprowadzony przez Lucky Gunner . W takcie jego trwania wystrzelono po 10 tys. sztuk amunicji każdego rodzaju, z czego lufy, gdzie stosowano rosyjską amunicję z pociskami ze stalowym płaszczem pokrytym miedzią, były do wymiany po 6 tys. strzałów. Dla porównania karabin zasilany amunicją z pociskami z wyłącznie miedzianym płaszczem oferował jeszcze dobre wyniki po 10 tys. strzałach.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, Rosjanom zdarzały się przypadki utknięcia pocisku w lufie (tzw. squib), co przytrafia się także strzelcom cywilnym. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, którego powodem jest np. zbyt mało lub brak prochu w naboju. Wtedy eksploduje tylko spłonka, która wpycha pocisk na parę lub parędziesiąt mm w głąb lufy. Katastrofa jest gotowa, jeśli strzelec się nie zorientuje i potraktuje to jako zacięcie, przeładuje broń, wprowadzając do komory następny nabój.