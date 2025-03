Najpotężniejsze ukraińskie działa znikają z frontu. Co się dzieje?

Axe zauważa, że na początku wojny w lutym 2022 r. w służbie ukraińskiej armii znajdowało się ok. 100 haubic 2S7 Pion. Brały one udział m.in. w początkowej obronie Kijowa, a następnie zostały rozproszone po kraju w celu wsparcia ukraińskich brygad operujących wzdłuż wschodniej linii frontu. W ostatnich miesiącach są używane rzadko, chociaż Rosjanie zniszczyli (lub przejęli) tylko ok. 10 egzemplarzy. Problemem Ukraińców są pociski kal. 203 mm.

2S7 Pion to systemy artyleryjskie pamiętające czasy ZSRR. Zostały skonstruowane na początku lat 70. XX w. Chociaż borykają się z pewnymi mankamentami (głównie niską szybkostrzelnością 1,5 strz./min.), pod względem zasięgu mogą być porównywane do artylerii NATO.

Pozwalają razić cele oddalone o ok. 35 km, a w przypadku skorzystania z pocisków z dopalaczem rakietowym ich zasięg wzrasta do nawet 50 km. Zapewniają też dużą siłę ognia - pociski ważą ok. 100 kg i podczas strzelania powodują, że cała ziemia wokół haubicy drży. Początkowo planowano nawet wykorzystać 2S7 Pion do ostrzału z wykorzystaniem pocisków z głowicami jądrowymi oraz chemicznymi, ale obecnie nie służą do tego ani Ukraińcom, ani Rosjanom.