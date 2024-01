"Katastrofalna detonacja". Rosyjski czołg był bez szans

To kolejny taki incydent w okolicach Doniecka. Ukraińcy jeszcze kilka dni temu pokazywali nagranie, na którym w podobny sposób niszczą identyczny czołg należący do armii Federacji Rosyjskiej. Najnowszy film opublikowany na profilu OSINT Technical na platformie X pokazuje kolejną "katastrofalną detonację" składu amunicji w czołgu T-72B3, na skutek czego od maszyny odrywa się wieża.

Widoczny na nagraniu T-72B3 to jedna z najcenniejszych maszyn, które znajdują się obecnie w szeregach rosyjskiego wojska. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to wariant, który trafił do służby w 2013 r. – jest więc jedną z najnowszych maszyn wykorzystywanych na froncie.