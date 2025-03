Miał być superbronią. Z wozu Rosjan niedługo nic już nie zostanie

W przypadku "STIM" Rosjanie wprost podają, że jest to skrót od "Sojuz Tanka i Masziny" (Związek Czołgu i Samochodu/Maszyny). "Dobrinja" to najpewniej nawiązanie do Dobryni, wielkiego księcia Rusi Nowogrodzkiej bądź Dobryni - wojewody i wychowawcy wielkiego księcia Włodzimierza. "Pierieswiet" wydaje się natomiast odniesieniem do Aleksandra Pierieswieta, świętego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.