Znana piosenkarka Katy Perry , weźmie udział w pierwszej misji z kompletnie kobiecą załogą na pokładzie rakiety Blue Origin . W ramach projektu New Shepard , dowodzonego przez Lauren Sánchez, Katy Perry wraz z innymi kobietami działającymi w nauce, wzleci ponad linię Kármána uznawaną za granicę przestrzeni kosmicznej . Celem misji jest inspiracja przyszłych pokoleń do odkrywania kosmosu. Lot umożliwi im doświadczenie nieważkości oraz zapierających dech w piersiach widoków Ziemi.

"Gdybyś mi powiedział, że będę częścią pierwszej w historii kobiecej załogi w kosmosie, to bym Ci uwierzyła" - poinformowała na swoim Instagramie. "Mam zaszczyt znaleźć się w tej różnorodnej grupie niebieskich sióstr".

New Shepard Mission NS-31 będzie misją pierwszej w pełni kobiecej załogi w przestrzeni kosmicznej od momentu, gdy w 1963 roku w kosmosie pojawiła się pierwsza kobieta - kosmonautka Walentyna Tierieszkowa .

Rakieta New Shepard firmy Blue Origin to wielokrotnego użytku nośnik z kapsułą załogową, która nie może orbitować Ziemi, ale wznosi się ponad linię Kármán - uznawaną za granicę przestrzeni kosmicznej, która znajduje się na wysokości 100 kilometrów. Misje te trwają około 11 minut, z czego pasażerowie mają możliwość doświadczyć około 4 minut nieważkości oraz podziwiać widok Ziemi z kosmosu przez duże okna New Shepard - informuje Blue Origin.