Rosjanie tracą Buki jeden za drugim. Sprawcą "wolframowy deszcz śmierci" z USA

Samobieżne systemy przeciwlotnicze ze względu na swoją funkcję, małą liczbę oraz trudność w zastąpieniu należą do kluczowych celów zarówno dla Ukriańców jak i Rosjan. Z tego względu każdy wykryty egzemplarz jest wart potraktowania najlepszą bronią, jaka jest w danej chwili dostępna.

W przypadku Ukraińców to tej kategorii należą wyrzutnie M142 HIMARS lub M270 MLRS załadowane rakietami GMLRS. Pozwalają one na precyzyjne eliminowanie celów na dystansie do 80 kilometrów. W tym celu baterie są w stałym kontakcie z obsługą dronów zwiadowczych dalekiego zasięgu takich jak np. polskie FlyEye, które pozwalają na obserwację rosyjskiego terytorium nawet kilkadziesiąt km od linii frontu.