Rosjanie czekali na przemowę generała i nadleciały GMLRS-y. Wszyscy zginęli

Początkowe doniesienia mówiły o 65 zabitych, lecz ostatecznie liczba ta wzrosła do ponad 100. Do przeprowadzenia ataku użyto kilku pocisków rakietowych GMLRS, dokładniej wariantu M30A1 z głowicą Alternative Warhead, co potwierdzają nagrania z ataku oraz charakterystyka obrażeń odnalezionych na ciałach Rosjan.