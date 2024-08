Amerykanie wydali zgodę. Finlandia kupuje to, czego potrzebuje też Polska

Amerykański Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż 5,5 tys. modułów M1156A1 Precision Guidance Kits (PGK) dla Finlandii. Pozwolą one przerobić zwykłe pociski artyleryjskie w broń kierowaną zbliżoną do pocisków M982 Excalibur za znacznie niższą cenę. Oto w jaki sposób jest to osiągane.