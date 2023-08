Miał niszczyć ukraińskie lotnictwo. Rosjanie ukryli go w lesie, ale to nie pomogło

System Buk , a dokładniej mówiąc 9K37 Buk, to nazwa opracowanych w ZSRR systemów kierowanych rakiet ziemia–powietrze. To głęboka modernizacja zestawów 2K12 Kub, która powstała pod koniec lat 70. XX wieku. W tamtych czasach Buk uznawano za broń wyznaczającą nową jakość. Zarówno wtedy, jak i teraz jej głównym zadaniem było zwalczanie samolotów, śmigłowców i pocisków manewrujących.

W kontekście wojny w Ukrainie często mówi się, że system Buk miał eliminować ukraińskie lotnictwo. Pomimo tego, że Ukraińcy wciąż korzystają ze starszych śmigłowców i myśliwców, pamiętających radzieckie czasy, nie jest to takie oczywiste. Zwłaszcza że Siły Zbrojne Ukrainy od początku wybuchu konfliktu namierzyły i zniszczyły co najmniej kilka Buk-ów. Jeden z ostatnich takich ataków został przeprowadzony przez żołnierzy 80. Brygady Powietrznodesantowej.

Ukraiński serwis Militarny donosi, że system 9K37 Buk, który Rosjanie ukryli między drzewami (dokładna lokalizacja nie została podana) w lesie, namierzono przy pomocy bezzałogowca, najprawdopodobniej wojskowego, wielozadaniowego drona Łełeka-100, który został zaprojektowany do prowadzenia zadań rozpoznawczych z powietrza. Dron zgromadził niezbędne dane do przeprowadzenia uderzenia przy pomocy dostarczonego przez Zachód systemu HIMARS . W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z ataku.

Ze względu na gęstość drzew trudno dojrzeć sam system Buk . Militarny wyjaśnia jednak: "to, że jest to kompleks przeciwlotniczy, można ocenić po charakterystycznej detonacji i spalaniu paliwa rakietowego, w które wyposażone są pociski przeciwlotnicze". Nie jest jednak jasne, jaki dokładnie był to wariant systemu kierowanych rakiet ziemia–powietrze.

Przykładowo, system w wersji M1-2 pozwala razić cele na dystansie do 35 km i pułapie do 22 km. Najnowsza wersja, czyli Buk-M3 umożliwia przeprowadzanie ataków na dystansie do 70 km oraz na wysokości do 25 km. Każda eliminacja takiego rozwiązania (bez względu na model) to dobra wiadomość dla ukraińskiego lotnictwa.