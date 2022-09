Rosyjski radar artyleryjski Zoopark-1M. Cenny sprzęt w rękach Ukraińców

Zoopark-1M to cenna i rzadka zdobycz. Jest to wersja rozwojowa zaprojektowanego jeszcze w czasach ZSRR samobieżnego radaru artyleryjskiego Zoopark. Opracowana przez kompleks Ałmaz-Antej wersja 1M została zaprezentowana po raz pierwszy w 2013 roku.

Czas od wykrycia pocisku do wskazania miejsca wystrzelenia i upadku to około 20 sekund. Ważną cechą zestawu jest także szybka gotowość do działania – czas przejścia z położenia marszowego w bojowe to około 5 sekund.