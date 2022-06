Nagrywanie rosyjskiej propagandy zakłócone. Winna ukraińska artyleria

Z tego względu artyleria samobieżna pokroju francuskich armatohaubic CAESAR bądź polskich KRAB potrafi rozpocząć ostrzał lub go zakończyć w mniej niż minutę. Jeśli artylerię połączy się razem ze zwiadem (drony FlyEye) jak ma to miejsce w przypadku systemu TOPAZ od WB ELECTRONICS, to artylerzyści dostają koordynaty celów niemalże natychmiast i mogą je zwalczać na dystansie do 40 km lub ponad 50 km w przypadku pocisków z dopalaczem rakietowym.