AHS Krab w akcji. Ukraińcy chwalą broń z Polski

W czerwcu informowaliśmy, że Kijów zamówił ok. 60 sztuk samobieżnych armatohaubic AHS Krab kal. 155 mm. Broń produkowana w Hucie Stalowa Wola stanowi filar artylerii lufowej naszego wojska oraz wizytówkę polskiej pomocy militarnej dla Ukrainy. Sprzęt osadzony na podwoziu gąsienicowym umożliwia prowadzenie ognia na dystansie ok. 37 km (przy czym można go zwiększyć, jeśli użyje się specjalnej amunicji).