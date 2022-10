Wystarczyły dwa strzały HIMARS zniszczył rosyjską artylerię

M142 HIMARS to nazwa amerykańskich wyrzutni rakietowych. Jest to precyzyjna broń, która okazała się nadzwyczaj skuteczna w Ukrainie. Nazwa HIMARS jest skrótowcem od "High Mobility Artillery Rocket System", co można tłumaczyć jako "System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności". Za opracowanie systemu, który stanowi lżejszą wersję wyrzutni rakietowej M270 MLRS, odpowiada amerykański koncern Lockheed Martin, znany również z produkcji i rozwoju myśliwców F-35.