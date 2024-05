Polska już nie ma S‑200 Wega. Polują na bombowce Tu‑22M3 w Ukrainie

Najwyższym piętrem polskiej obrony przeciwlotniczej były przestarzałe systemy S-200 Wega pamiętające lata 60. XX wieku. Zostały one wycofane ze służby w Polsce i wygląda, że trafiły na "aktywną emeryturę" do Ukrainy, gdzie się przydają.

To sprawiło, że te te starocie zyskały jakiekolwiek możliwości działania na dzisiejszym polu bitwy, ale to i tak była proteza do czasu pozyskania docelowych rozwiązań. Wykorzystywane w systemie S-200 Wega pociski ważą około 7 ton i umożliwiają zwalczanie celów poruszających się z prędkością do maksymalnie do 1200 m/s na kursie spotkaniowym.