Su‑34 w locie. Jego ładunek to koszmar Ukraińców

Są to stare bomby lotnicze, które w przypadku FAB-500 ważą po 500 kilogramów do których Rosjanie domontowali zestawy UMPK (Unifitsirovannogo nabora Modulei Planirovanie i Korrekcii) zawierające moduł nawigacji satelitarnej oraz rozkładane skrzydła. Jest to wprost kopia amerykankach bomb JDAM-ER zdolna do ataku z nawet 70 kilometrów i trafienia w cel z dokładnością do kilku lub kilkudziesięciu metrów.