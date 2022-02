Naddźwiękowe bombowce przy polskiej granicy. Tu-22M to symbol Zimnej Wojny

Tu-22M (w użyciu jest także nazwa Tu-26, w kodzie NATO: Backfire) to samolot projektowany w czasie Zimnej Wojny. Maszyna ma podobne oznaczenie do Tu-22, jednak – choć bazuje na starszej konstrukcji – to nowy samolot o nowych możliwościach. Tu-22M został zaprojektowany jako szybki bombowiec, zdolny do lotów z prędkością naddźwiękową. Cechą konstrukcyjną, która ułatwia to zadanie, są skrzydła o zmiennej geometrii.