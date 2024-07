Patriot dla Ukrainy. Holandia zapowiada ogromne wsparcie

Nowo mianowany szef MSZ, Caspar Veldkamp, oraz nowy minister obrony, Ruben Brekelmans, odwiedzili Kijów, gdzie spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytrem Kulebą. Była to pierwsza wizyta zagraniczna ministrów Holandii od powołania nowego rządu.

Jak informuje Radio Svoboda, podczas rozmowy pojawiły się deklaracje wsparcia finansowego na identyfikację pomordowanych. Holandia przekaże 2 mln euro na badania kryminalistyczne i identyfikację zwłok, a do tego udostępni swoje laboratorium kryminalistyczne do użytku na linii frontu.

Do tej pory Holandia dostarczała pojedyncze wyrzutnie, ale zmienia swoje podejście i ma obejmować główną rolę w dostarczaniu systemów Patriot – składa się one nie tylko z wyrzutni, ale też stanowiska dowodzenia oraz radaru matrycowo-fazowanego odpowiadającego za wykrywanie celów.

System Patriot to zaawansowany system obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej opracowany przez amerykańską firmę Raytheon. Służy do wykrywania, śledzenia i niszczenia nadlatujących rakiet balistycznych, manewrujących oraz samolotów.

Specyfikacja systemu obejmuje radar AN/MPQ-65, który może śledzić do 100 celów jednocześnie. Ukraina najpewniej otrzyma pociski W PAC-2 GEM-T z tradycyjną głowicę odłamkową, zapewniające zasięg ok. 160 km.

Mobilność systemu umożliwia jego szybkie rozmieszczenie i adaptację do zmieniających się warunków bojowych. Patriot udowodnił swoją skuteczność podczas wojny w Ukrainie, gdzie nie tylko broni miast i obiektów strategicznych, ale też służy do działań ofensywnych (niedawno potwierdzono użycie wyrzutni do zestrzelenia samolotu Berijew A-50).