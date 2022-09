MSPO 2022. OSU-35K Tryton jako ostatnia lina obrony polskich okrętów

PIT-RADWAR zaprezentował na targach najnowszą wersję systemu OSU-35K Tryton w bardzo futurystycznie wyglądającej wieży z włókna węglowego. Wyjaśniamy, co ten system potrafi.

Okrętowy System Uzbrojenia OSU-35K Tryton to broń klasy CIWS (Close-In Weapon System) pełniący rolę systemu obrony ostatniej szansy dla okrętu, na którym jest umieszczony. Ma on zwalczać cele w postaci dronów lub nadlatujących pocisków przeciwokrętowych lub może zostać użyty do niszczenia blisko znajdujących się celów nawodnych.

System może działać ramach okrętowego systemu zarządzania walką lub autonomicznie. Aktualnie dostarczono systemy na niszczyciele min typu Kormoran, a w przyszłości też mogą trafić na fregaty pozyskane w ramach programu Miecznik.

Sercem OSU-35K jest armatka automatyczna kal. 35 mm pozyskana w latach 90. od szwajcarskiej firmy Oerlikon w ramach programu Loara charakteryzująca się szybkostrzelnością 550 strz./min. Ta może razić cele na dystansie do 5500 m i pułapie do 3500 m i jest zasilana dwoma rodzajami amunicji (programowalna ABM detonująca się przed celem zasypuje go gradem wolframowych kulek lub podkalibrowa z rdzeniem fragmentujacym FAPDS-T).









Źródło zdjęć: © materiały własne | Przemysław Juraszek [ 1 / 5 ] OSU-35K Tryton od PIT-RADWAR

System jest zasilany z dwóch magazynów amunicyjnych mieszących się po bokach wieży zawierających po 100 sztuk, ale jak powiedział nam przedstawiciel PIT-RADWAR taka konstrukcja jest wynikiem wymogów zamawiającego niechcącego ingerować w pokład okrętu. Nie istnieją bowiem żadne fizyczne przeszkody, aby zaprojektować wariant ze znacznie większym magazynem amunicyjnym mieszącym się pod pokładem.

Co ciekawe sama wieża została wykonana z włókna węglowego w technologii prepreg polegającej na wykorzystaniu gotowych elementów nasączonych żywicą, które następnie są przechowywane w ujemnej temperaturze do czasu finalnego montażu. Następnie elementy są montowane w całość i trafiają do specjalnej maszyny, gdzie całość jest poddawana działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia.

W efekcie powstaje bardzo lekki oraz znacznie wytrzymalszy od stali materiał, który sprawia, że widoczna wieża waży tylko 3300 kg bez amunicji. Plusem jest też mniejsza podatność na korozję w porównaniu do metali oraz lepsze właściwości stealth. Z kolei mniejsza wieżyczka będąca częścią systemu zawiera komplet kamery dziennej, termowizyjnej, dalmierza laserowego oraz system IFF.