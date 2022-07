Polska ma wyjątkowy radar. Mocarstwa będą ustawiać się w kolejce

"Oczy" Wisły i Narwi to nowoczesna stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu P-18PL oraz radar SPL, czyli System Pasywnej Lokacji. To opracowany przez polską spółkę PIT-Radwar cud techniki, który widzi przeciwnika, pozostając dla niego niewidocznym.

W praktyce SPL to spełnienie odwiecznych marzeń o tym, aby widzieć, nie będąc widzianym. Polski sprzęt to potrafi, a na dodatek dostrzega to, czego nie widzą inni: obiekty zbudowane w technologii stealth. Jak to możliwe?

Polscy naukowcy zaczęli badać układy elektroniczne, odpowiedzialne za inicjowanie wybuchu takich pułapek. Ich twórcy budowali je w taki sposób, aby były trudne do wykrycia. Informacja o tym, że cel znajduje się w pobliżu, musiała jednak być w jakiś sposób przesłana z czujnika do detonatora, i ten właśnie fakt postanowili wykorzystać badacze z WAT. W rezultacie – obok metody wykrywania min pułapek – opracowali sposób na wykrycie niewykrywalnego radaru i samolotu stealth.

- Jedyną szansą, żeby "wejść" do środka radaru, jest jego antena odbiorcza. (…) jeżeli wyślemy tam odpowiednio spreparowany sygnał sondujący, pobudzimy radar do odpowiedzi (...) Paradoks polega na tym, że wzmacniacz odbiorczy radaru odeśle nam odpowiedź zwrotną, ponieważ jest podłączony do anteny. Dostajemy się zatem do wnętrza "opancerzonego" radaru przez antenę wejściową i tą samą anteną wychodzimy sygnałem, którego radar "nie chce" emitować, ale jest do tego zmuszony poprzez pobudzenie naszym sygnałem. Jego antena odbiorcza staje się nadawczą dla sygnału, który my wywołaliśmy – tłumaczy w Dzienniku Naukowym prof. Zenon Szczepaniak.