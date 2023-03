Ruszyła budowa ORP Jaskółka. To czwarty niszczyciel min proj. 258 typu Kormoran II

We wtorek, 28 marca w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku rozpoczęło się cięcie blach pod budowę ORP "Jaskółka", czyli czwartego niszczyciela min proj. 258 typu Kormoran II, który trafi do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Jak informuje serwis Gospodarka Morska, jednostka o numerze burtowym 604 najprawdopodobniej zostanie wcielona do polskiej floty niszczycieli w 2025 r.