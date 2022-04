M1147 AMP (Advanced Multi Purpose) to amunicja nowej generacji, rozwijana przez spółkę Orbital ATK (obecnie Northrop Grumman Innovation Systems). Powstała, aby ujednolicić amunicję używaną przez amerykańskich czołgistów i zastąpić aż cztery z pięciu stosowanych obecnie rodzajów pocisków.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu programatora, który pozwala wybrać sposób działania załadowanego M1147 AMP.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zmodernizowanego systemu kierowania ogniem, który umożliwia programowanie amunicji za pomocą systemu Ammunition Data Link. Są w niego wyposażone najnowsze czołgi M1A2SEPv3 Abrams.

W rezultacie w amerykańskich czołgach docelowo znajdą się tylko dwa typy amunicji armatniej. Pierwszy to przeciwpancerne, podkalibrowe M829A4, niszczące cel energią kinetyczną penetratora ze zubożonego uranu. Ich przeznaczenie to silnie opancerzone pojazdy, jak czołgi czy różnego rodzaju pojazdy bojowe , dysponujące podobnie potężnym pancerzem.

Drugi rodzaj to właśnie M1147 AMP, który dzięki swoim właściwościom może działać zupełnie inaczej w zależności od tego, do jakiego celu strzela załoga czołgu. Tak wysoką uniwersalność udało się osiągnąć dzięki specjalnej budowie pocisku i możliwości wskazania, w jaki sposób ma on razić cel.