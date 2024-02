Produkują amunicję artyleryjską dla Ukrainy. Pracują w trybie 24/7

Jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku zbrojeniowym jest koncern Nammo mający swoje fabryki m.in. w Norwegii, Finlandii i Szwecji. W przypadku ostatniej lokalizacji w Karlskoga załoga rozpoczęła pracę w trybie 24/7 co powinno do końca 2024 r. podwoić wolumen produkcji w stosunku do 2022 r.