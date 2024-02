"Dziadek Kraba" w akcji. Ukraińcy pod Awdijiwką

W sieci pojawiło się interesujące nagranie wykonane przez ukraińską jednostkę Khorne Group, które przedstawia wykorzystanie armatohaubicy AS90, najprawdopodobniej gdzieś w okolicy Awdijiwki. Chociaż ten system nie dorównuje osiągami polskiemu Krabowi, to i tak znacząco przewyższa poradzieckie rozwiązania w kalibrach 122 i 152 mm. Ukraina otrzymała od Wielkiej Brytanii co najmniej 32 sztuki AS90.

Armatohaubica AS90, wprowadzona do służby w British Army w 1992 roku, zastąpiła wcześniejsze systemy FV433 Abbot i M109. Brytyjczycy, którzy są znani z konserwatywnego podejścia w porównaniu do innych europejskich członków NATO, wybrali armatę kalibru 155 mm o długości lufy wynoszącej jedynie 39 kalibrów. W tym samym czasie konkurenci z Niemiec czy Francji zdecydowali się na dłuższą, wówczas jeszcze eksperymentalną, armatę o długości 52 kalibrów, co z czasem okazało się być lepszym wyborem.