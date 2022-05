Izraelskie PPK Spike dla Ukrainy sukcesem Ławrowa? Wyjaśniamy czym są

Przeciwpancerny pocisk kierowany Spike należy do najnowszej generacji tego typu uzbrojenia i tak samo jak FGM-148 Javelin bądź MMP atakuje cele lotem nurkowym oraz należy do kategorii typu "odpal i zapomnij". Taka metoda pozwala na uderzenie w stosunkowo słaby górny pancerz wieży i chałupniczo montowane na rosyjskich czołgach klatki nic poza pełnieniem funkcji wsparcia emocjonalnego dla załogi nie wnoszą.

Najbardziej popularny jest wariant Spike-LR charakteryzujący się zasięgiem do 4 km, a tandemowa głowica kumulacyjna kal. 107 mm jest w stanie bez problemu przepalić ponad 700 mm stali chronionej pancerzem reaktywnym. Wyrzutnia wraz z modułem celowniczym z termowizją, baterią oraz trójnogiem waży 13,1 kg, a tuba z pociskiem to 10,5 kg. Koszt pojedynczego pocisku to około 500 tys. zł, ale czołgi są warte już parę mln.

Tę można zdetonować w locie nad celem, bądź użyć w trybie opóźnionego zapłonu, w którym pocisk jest w stanie przebić 20 cm zbrojonego betonu, a następnie zdetonować się wewnątrz. Jest to przydatne w zwalczaniu lekkich celów w postaci np. łodzi patrolowych, co Ukraińcy pokazali rażąc łódź Raptor starszym PPK 9K113 Konkurs .

Inne popularne warianty to Spike-MR o zasięgu do 2,5 km lub Spike-ER o zasięgu 8 km w starszej wersji lub 10 km dla ER2. W ofercie jest też model Spike NLOS wydłużonym zasięgu do 30 km. Sam pocisk jest z tego względu znacznie cięższy, ponieważ jego masa to 71 kg, co wynika z większego zapasu paliwa rakietowego. Z tego względu systemy NLOS są już dedykowane do użytku na pojazdach bądź śmigłowcach. Możliwe jest też zamontowanie wyrzutni na pojeździe klasy buggy.