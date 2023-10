Desperacja Rosjan. Z braku sprzętu używają zdobycznego

Amunicja także trafia w coraz gorszym stanie i na tle takich dostaw wykorzystanie sprzętu zdobycznego na Ukraińcach wcale nie jest złym pomysłem. Pokazuje to jednak dno, w jakim znalazła się do niedawna "druga armia świata".

Na poniższym nagraniu widać jak Rosjanie strzelają do jakiegoś celu, ale zablurowanie okolicy nie pozwala stwierdzić, do czego konkretnie. Sądząc po rozmowach wygląda, że Rosjanin spudłował, a w tle widać jeszcze parę pustych tub po pociskach.

Wprowadzony do służby latach 70. XX wieku ppk Milan to jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie europejskich systemów przeciwpancernych. Wystarczy nadmienić, że Milan w różnych wersjach jest używany przez ponad 40 państw.

Ich zasięg to 2 km co odstaje od nowszych systemów typu Stugna-P czy 9M133 Kornet o zasięgu większym o 3 km, ale Milan 2T jest o niebo lepszym systemem niż stare ppk typu 9M14 Malutka lub 9K111 Fagot .

Naprowadzanie Milana to już dzisiaj niepopularny i przestarzały półautomatyczny system naprowadzania wzdłuż linii celowania (SACLOS). Wymaga on naprowadzania pocisku aż do chwili trafienia przez strzelca oraz jest wrażliwy na systemy zakłócające pokroju TszU-1 Sztora-1. Warto jednak zaznaczyć, że nie dotyczy to wersji Milan ER, gdzie poza zwiększeniem zasięgu do 3 km i wzmocnieniem głowicy (penetracja 1000 mm stali) dodano też specjalny wabik.