Żołnierz wspiął się na drzewo. Na jego ramieniu spoczywała groźna broń

Przeciwpancerne pociski kierowane (ppk) FGM-148 Javelin są bardzo skutecznym środkiem przeciwpancernym, który w porównaniu do starszych rozwiązań jak TOW-2 jest znacznie lżejszy oraz łatwiejszy w użyciu dzięki działaniu na zasadzie "odpal i zapomnij".

Z tego względu FGM-148 Javelin nadaje się do stosowania z nietypowych stanowisk strzeleckich, co już miało miejsce. Parę miesięcy temu mieliśmy przypadek odpalenia Javelina z masztu radiowego, a teraz mamy z drzewa.

Na poniższym nagraniu widać jak dwóch żołnierzy odpala pocisk do rosyjskiego celu (najpewniej czołgu), stojąc na drzewie. Jeden z żołnierzy operuje wyrzutnią, a drugi zapewnia dla niego mniej-więcej stabilną podstawę.

FGM-148 Javelin — wszechstronny niszczyciel czołgów z USA

Amerykański system FGM-148 Javelin jest produkowany od 1996 roku i jak dotąd do Ukrainy trafiły głównie najwcześniejsze wersje FGM-148A/B/C/D pierwszej serii Block 0, ale trafiały się też wersje FGM-148E serii Block 1 produkowanej od 2006 roku z zasięgiem 2500 m w porównaniu do najnowszych wersji dysponującym zasięgiem do 4750 m.

Co ważne jest to system typu "odpal i zapomnij" co oznacza, że strzelec nie musi naprowadzać pocisku aż do chwili trafienia co trwa, ponieważ pociski przeciwpancerne zazwyczaj lecą z prędkością około 200 m/s. To sprawia, że w przypadku strzelania do celu odległego o 2 km lot pocisku zajmuje około 10 sekund, co w przypadku zautomatyzowanych systemów samoobrony w nowoczesnych konstrukcjach może wystarczyć na oddanie strzału w miejsce wystrzelenia ppk.

Tutaj po oddaniu strzału obsługa może się natychmiast schować, co zwiększa jej szanse na przetrwanie. Wszystko to jest możliwe dzięki we wczesnych wersjach chłodzonemu sensorowi działającemu w podczerwieni czwartej generacji widzącego termiczny obraz celu (tzw. IIR). To on naprowadza pocisk na namierzony cel w postaci np. czołgów, których temperatura jest zazwyczaj znacznie wyższa niż otoczenia.

Jednakże w przypadku trafienia to w praktyce żaden rosyjski czołg nie jest w stanie przetrwać uderzenia potężnej tandemowej głowicy kumulacyjnej, zdolnej pokonać wszelkie formy stalowych klatek montowanych na wieżach czołgów czy kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1. Do tego FGM-148 Javelin atakuje lotem nurkowym górny pancerz czołgu, który jest znacznie słabszy niż przedni.

To wszystko jest zamknięte w komplecie wyrzutni i pocisku ważących razem 22,1 kg. Może nie jest to bardzo mało, ale na tle innych systemów jak np. słynna ze względu na liczbę nagrań z ataków Stugna-P o masie całkowitej około 100 kg jest to imponujący wynik.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski