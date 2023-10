Rosyjscy snajperzy z bronią na natowską amunicję. Nie mają innego wyjścia

Co ciekawe nowość jest zasilana zachodnim nabojem 7,62x51 mm NATO / .308 Winchester, a nie rosyjskim 7,62x54 mm R, który w dzisiejszych czasach jest już słabym wyborem dla broni wyborowej.

W efekcie jedynym wyborem w krótkiej perspektywie czasowej dla Rosjan pozostaje wykorzystywanie amunicji zachodniej pozyskiwanej różnymi metodami. Przykładowo jedne z najważniejszych elementów naboju snajperskiego elementy, czyli pocisk i łuska są dostępne w wolnym obrocie , co Rosjanie wykorzystują do obchodzenia sankcji z wykorzystaniem państw trzecich pokroju Kazachstanu .

MT-566 to karabin w kal. 7,62x51 mm NATO / .308 Winchester nawiązujący koncepcyjnie do karabinu SWD. Mamy tutaj bowiem do czynienia z bronią o masie 4,8 kg i długości 1250 mm, z czego 600 mm (23,6-cala) przypada na lufę. Mechanizm działania tak samo jak słynnym poprzedniku i opiera się na systemie gazowym z tłokiem o krótkim skoku z popychaczem i dwupołożeniowym regulatorem gazowym.