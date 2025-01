Polska armia 21. na świecie. Ranking Global Firepower ma charakter rozrywkowy

Jak co roku, serwis Global Firepower opublikował zaktualizowany, światowy ranking siły militarnej , uwzględniający 145 państw. Jego autorzy tworzą go – według własnych deklaracji – na podstawie 60 czynników, uwzględnianych przy tworzeniu wskaźnika Power Index (PwrIndx).

Największa potęga pancerna Europy. Polska to czołgowy filar NATO

Dane rankingowe są od lat komentowane przez media i polityków, i używane do różnych por ównań. Problem w tym, że wartość rankingu Globa Firepower jest trudna do obronienia. Dlaczego?

Podstawą rankingu są łatwe do porównywania dane dotyczące przede wszystkim liczebności sprzętu wojskowego, uzupełnione o podstawowe informacje na temat gospodarki i demografii. Pochodzą one – najprawdopodobniej, bo serwis nie podaje swoje metodologii – z otwartych źródeł, wśród których wymieniany jest m.in. udostępniany przez CIA "The World Factbook".