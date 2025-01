ORP "Ratownik". Po co Polsce okręt za miliard, który nie może walczyć?

Wyporność ma sięgać nawet 6 tys. ton – to ponad trzykrotnie więcej, niż w przypadku eksploatowanych obecnie dwóch starych okrętów ratowniczych ORP "Piast" i ORP "Lech", co pozwoli na budowę lądowiska dla śmigłowca. To ważna zmiana, bo starsze okręty – choć mają platformę do współpracy ze śmigłowcami – nie umożliwiają im lądowania. Ładunki, rozbitkowie czy ranni są obecnie wciągani z platformy przez śmigłowiec pozostający w zawisie.