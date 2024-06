Abramsy M1A1 w komplecie. Do Polski dotarła ostatnia transza

Na początku czerwca informowaliśmy o dostawie czołgów zauważonej w Stanach Zjednoczonych. W mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia przedstawiające pociąg zauważony w Karolinie Południowej z blisko 50 abramsami na pokładzie. Miał zmierzać do portu Charleston, a stąd następnie udać się do Europy. Były to polskie abramsy w wersji M1A1 FEP. W dniu 27 czerwca Agencja Uzbrojenia poinformowała, że dostawa 47 czołgów oraz 26 wozów warsztatowych M1152A1B2 HMMW dotarła do Polski.