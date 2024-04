Homar-K dla polskiej armii. Druga umowa wykonawcza podpisana

Umowa zawarta 25 kwietnia w Korei Południowej o wartości 1,6 mld dolarów netto pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a koreańskim podmiotem Hanwha Aerospace Co. Ltd. dotyczy dostaw 72 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz integracji wyrzutni Homar-K. Jej przedmiotem jest również dostawa kilku tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia o zasięgu 80 km i 290 km (CTM-290) oraz wsparcie techniczne producenta. Warto wspomnieć, że delegacja polskiego MON przebywająca w Korei Południowej z bliska przyglądała się pierwszemu strzelaniu pociskami balistycznymi CTM-290 z wyrzutni Homar-K .

Według Ministerstwa Obrony Narodowej umowa będzie miała spory wpływ na rozwój potencjału polskiego przemysłu obronnego. Jak wyjaśnia MON: "pozyskane technologie pozwolą na ustanowienie zdolności do produkcji oraz prowadzenia napraw i modernizacji, a także produkcji części zamiennych do zakupionych wyrzutni". Dodaje również, że: "w ramach pozyskanych technologii polski przemysł nabędzie zdolność do produkcji kontenerów transportowo-startowych umożliwiających zastosowanie w wyrzutniach amunicji rakietowej 122 mm produkowanej w zakładach MESKO S.A. wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej".