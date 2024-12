Śmigłowce AH‑64E Apache dla Polski. 10 mld dolarów to dopiero początek

Nie była to jednak ostateczna cena, ale zatwierdzona przez amerykańską administrację cena maksymalna: górny pułap dla umowy wykonawczej , która – jak wynika z dotychczasowej praktyki – jest zazwyczaj istotnie niższa. Tak było również i w tym przypadku.

Umowa wykonawcza ( LOA, Letter of Acceptance ) ustaliła należność za śmigłowce na poziomie 10 mld dol. Ale nawet ta kwota niewiele wyjaśnia. Dlaczego?

Zamówieniom sprzętu wojskowego towarzyszą zazwyczaj informacje o jego cenie. Prowadzi to do obliczeń, gdzie wartość umowy jest dzielona przez liczbę pozyskanych egzemplarzy. Daje to jakąś wartość, którą łatwo porównywać, oceniając w ten sposób, czy za dany system uzbrojenia więcej zapłaciła Polska, Wielka Brytania czy jakieś inne państwo. Problem w tym, że takie porównanie niewiele wyjaśnia.