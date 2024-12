Pierwszy FA‑50PL już w 2025 roku. Samolot dla Polski z amerykańskim radarem

Dostarczone do Polski samoloty FA-50 to maszyny w tymczasowym wariancie FA-50GF. Docelowo Polska ma otrzymać 36 samolotów w wersji FA-50PL, oferującej znacząco większe możliwości, a już eksploatowanych 12 samolotów zostanie do tej wersji zmodernizowanych. Łącznie Polska zamówiła 48 samolotów tego typu, a oblot pierwszego zaplanowano na jesień 2025 roku.