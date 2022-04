Niemieckie Flakpanzer Gepard trafią do Ukrainy. Wyjaśniamy, czym są

Niemcy dostarczyły już do Ukrainy ręczną broń przeciwlotniczą (zestawy FIM-92 Stinger i przestarzałe Striela ), a także przeciwpancerną w formie granatników Panzerfaust-3 oraz RGW90 . Wygląda na to, że naciski koalicjantów i opozycji na kanclerza Olafa Scholza osiągnęły zamierzony skutek i do Ukrainy trafi 50 samobieżnych systemów artyleryjskich Flakpanzer Gepard.

Flakpanzer Gepard to samobieżny pojazd przeciwlotniczy przeznaczony do ochrony poruszających się jednostek pancernych przed środkami ataku powietrznego. W momencie jego powstania zaliczylibyśmy do tego grona śmigłowce i samoloty szturmowe pokroju np. Su-25, a teraz do tej grupy dochodzą drony. Korzenie systemu sięgają lat 60. i 70., a pierwszy egzemplarz trafił do Bundeswehry w 1976 r. Gepard to system o masie około 47 ton, a jego załogę stanowi trzech żołnierzy.