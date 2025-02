Norweski system zestrzelił w Ukrainie 900 obiektów. Jego skuteczność zadziwia

Skuteczność zestrzeleń ma sięgać 94 proc. i dotyczy to w większości trudnych celów, ponieważ 60 proc. strąconych obiektów to były pociski manewrujące z rodziny Ch-101, Ch-555, Kalibr, Iskander-K, Ch-59 i Ch-69. To one stanowią obecnie dla Rosji główny środek ataku poza dronami Shahed, które są bardziej tłem do maskowania pocisków manewrujących.