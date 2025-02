Ta roślina jest w Polsce zakazana. Uszkodzi twój ogród i zapłacisz karę

Rdestowiec ma charakterystyczne duże liście w kształcie serca i drobne, kremowobiałe lub lekko zielonkawe kwiaty, które zebrane są w luźne kwiatostany. Kwiaty pojawiają się późnym latem i wczesną jesienią, zazwyczaj od sierpnia do października. Są miododajne, co przyciąga owady zapylające, takie jak pszczoły i muchówki. Same łodygi są puste. Co sezon rdestowiec wypuszcza nowe pędy, które mogą osiągnąć nawet 2 metry.