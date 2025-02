Duża strata Ukraińców. Rosjanie zniszczyli kluczowy system przeciwlotniczy

Ukraińcy w dwóch pierwszych latach wojny dobrze sobie radzil i ze zwalczaniem rosyjskich pocisków balistycznych i manewrujących. Sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu w trzecim roku , ponieważ zapasy pocisków do systemów S-300 w zasadzie zostały wyczerpane, a dostawy zachodnich systemów Patriot i SAMP/T były zbyt małe w stosunku do potrzeb.

Obecnie sprawne baterie systemów S-300P i S-300W są rzadkością, ponieważ jedyny producent pocisków do nich znajduje się na terenie Rosji. Co prawda Ukraińcy otrzymali baterię systemu S-300P ze Słowacji czy rakiety do remontu z Bułgarii, ale to koniec. Jedyną inną opcją byłaby Grecja, która kilkukrotnie odmawiała przekazania swojego składu lub manufaktura nowych pocisków przy pomocy partnerów z Zachodu.

Systemy S-300 zostały zaprojektowane w latach 70. XX wieku w dwóch wersjach P i W. S-300P był opcją dla lotnictwa i marynarki wojennej bardziej nastawioną na zwalczanie samolotów z dodatkiem strącania pocisków balistycznych podczas gdy wprowadzony do służby w wojskach lądowych parę lat później system S-300W był bardziej zoptymalizowany do zwalczania pocisków balistycznych.

Mimo to bardziej popularny po rozpadzie ZSRR był system z rodziny S-300P, który mimo trochę gorszych parametrów był zauważalnie tańszy. Pozwala on zwalczać cele pokroju samolotów na dystansie do 150 km i na pułapie do 25 km oraz pociski balistyczne na dystansie do 40 km w zależności o od zastosowanych rakiet.