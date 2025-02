Ukraińcy pochwalili się zdjęciem. Uwagę przykuwa "polski" akcent

To nie pierwszy raz, kiedy na zdjęciach i nagraniach opublikowanych przez Ukraińców w mediach społecznościowych można zauważyć przekazane przez polskę myśliwce MiG-29. Na najnowszej fotografii można dostrzec maszynę stojącą w hangarze. Wcześniej pojawiały się też zdjęcia pokazujące maszyny w locie . W ich przypadku można zauważyć kamuflaż dobrze znany z polskiego lotnictwa, czyli barwy jasno szaroniebieskie – tzw. kamuflaż Gray. Myśliwce po dostawach do Ukrainy zyskały jednak ukraińskie oznakowania.

Polska przekazała Ukrainie 14 myśliwców MiG-29, z czego 10 dostarczono do maja 2023 r., a kolejne 4 w późniejszym okresie. Te samoloty to radzieckie myśliwce czwartej generacji, zaprojektowane w latach 70. XX wieku, które weszły do służby w 1983 r. Polska pozyskała je w latach 90., w tym część z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.