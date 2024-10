Zajrzeli do rosyjskiego drona. Czegoś takiego się nie spodziewali

Drony Shahed-136, często określane jako drony kamikadze, są wykorzystywane przez Rosjan do przeprowadzania ataków na Ukrainę. Te bezzałogowce zostały dostarczone przez Iran i zyskały sławę z uwagi na ich prostą, ale skuteczną konstrukcję. Shahed-136 mierzy ok. 3,5 m długości i osiąga prędkość do 185 km/h. Ich największą zaletą jest możliwość przenoszenia ładunku wybuchowego o masie ok. 40 kg, co czyni je niebezpiecznym narzędziem w rękach agresorów.