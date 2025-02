Dziwne moździerze "Tundra" w Ukrainie. Nie wiadomo, skąd są

Możliwe, że do rozmów wrócono po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie bądź były one częścią pakietu wsparcia Bułgarii dla Ukrainy lub zostały opłacone przez państwa Zachodu.

W efekcie powstała platforma zdolna do ostrzału celów na dystansie do 7,1 km z szybkostrzelnością do 15 strz./min za pomocą pocisków zawierających około 1,5 trotylu. Jest to znaczna siła ognia szczególnie skuteczna w przypadku korygowania ostrzału przez drona.