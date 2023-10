Mocarstwo przysyła myśliwce do Polski. Mało kto ma okazję je oglądać

Pojawienie się myśliwców Eurofighter Typhoon nad Polską to efekt rozmów polskiego i brytyjskiego ministerstwa obrony narodowej. Jak poinformował Mariusz Błaszczak, samoloty (cztery egzemplarze) należące do jednej z najpotężniejszych armii świata już dotarły do naszego kraju.

Brytyjskie myśliwce Typhoon nad Polską

Eurofighter Typhoon został oblatany w 1994 r. To myśliwiec, który powstał dzięki wspólnym wysiłkom kilku europejskich państw - Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Poza nimi w Europie z Eurofighter Typhoon korzystają jeszcze jedynie Austriacy, ale w niewielkim wymiarze. Największym użytkownikiem tej maszyny pozostaje Wielka Brytania, dla której obok F-35 Lightning II jest to najważniejszy myśliwiec.

Eurofighter Typhoon jest ceniony m.in. za świetną manewrowość (zwrotność) i to niezależnie od prędkości. Wynika to nie tylko z zastosowanego napędu (dwa silniki Eurojet EJ200), ale głównie z racji układu skrzydła delta z usterzeniem kaczki. Myśliwiec jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną 2 Ma (2120 km/h). Posiada też zdolność supercruise - może osiągać prędkość naddźwiękową (ok. 1,3 Ma) bez dopalacza.

Uzbrojenie obejmuje standardowe działko strzeleckie kal. 27 mm, ale Eurofighter Typhoon jest przystosowany do przenoszenia także znacznie potężniejszego arsenału. Jest kompatybilny m.in. z pociskami przeciwlotniczymi AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, pociskami przeciwokrętowymi AGM-84 Harpoon i Penguin, a także potężnymi pociskami manewrującymi Storm Shadow i Taurus o zasięgu ponad 500 km. To broń, o którą aktualnie bardzo mocno zabiegają Ukraińcy.

Ważne są też liczne systemy elektroniczne znajdujące się na pokładzie brytyjskiej jednostki, w tym radiolokator AESA Captor-E oraz PIRATE (Passive Infra-Red Airborne Track Equipment) - urządzenie do pasywnego śledzenia statków powietrznych w podczerwieni.

Myśliwce NATO w Polsce. Przysyłają je nie tylko Brytyjczycy

W połowie września br. nad Polską pojawiły się inne nowoczesne myśliwce należące do sojusznika z NATO. W bazie lotniczej w Malborku wylądowały włoskie F-35.

Również w kontekście Eurofighter Typhoon politycy mówią o pokazywaniu siły i jedności NATO. Wspólne patrole i ćwiczenia z polskimi oraz włoskimi maszynami mają być elementem odstraszania Rosji. Dla pilotów będzie to także okazja do obcowania z samolotami, z którymi nie mają styczności na co dzień. Polska oddeleguje do ćwiczeń myśliwce F-16.

– W odpowiedzi na prośbę naszych polskich przyjaciół Typhoony RAF lądują w Polsce w chwili, gdy przemawiam, aby wesprzeć naszego sojusznika z NATO w obliczu rosnącego zagrożenia rosyjską ingerencją – podkreślił minister obrony Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie myśliwce pozostaną w Polsce przez dwa tygodnie.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski