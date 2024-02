Przełom w Niemczech? Ukraina może wreszcie dostać potężną broń

Problem starali się nawet obejść Brytyjczycy, oferując większe dostawy pocisków Storm Shadow w zamian za pociski z Niemiec . Teraz wygląda na to, że śmierć Aleksieja Nawalnego pomogła przychylić szalę poparcia w SPD dla dostarczenia Ukrainie bardzo potrzebnych pocisków, mogących razić cele na głębokim zapleczu Rosjan.

Taurus KEPD 350 to pocisk manewrujący będący wynikiem współpracy między Berlinem a Sztokholmem, zapoczątkowanej w latach 90. XX wieku. Już w latach 80. Niemcy poszukiwały pocisku manewrującego i w tym celu dołączyły do francuskiego programu pocisku Apache, który z czasem przekształcił się w Storm Shadow .

Jednak Niemcy opuściły ten program ze względów politycznych i zdecydowały się zaprojektować swoje rozwiązanie przy pomocy Szwecji. Efektem prac jest Taurus KEPD 350, którego nazwa jest skrótem od Kinetic Energy Penetration Destroyer, wprowadzony do służby w 2005 roku.

Jest to pocisk manewrujący o zasięgu ponad 500 km, wykonany w technologii stealth, przystosowany do odpalania z samolotów. Charakteryzuje się długością 5 m i masą 1400 kg, z czego 480 kg przypada na dwufunkcyjną głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised).