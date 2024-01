Indonezja dokupuje Rafale. To definitywny koniec Rosji w regionie

Jak podaje Dassault Aviation , Indonezja zdecydowała się na wykorzystanie pełnej możliwości pozyskania samolotów Rafale na mocy kontraktu z lutego 2022 r. Opcja obejmowała 18 maszyn, co sprawia, że do służby trafią łącznie 42 Rafale. Pierwsze samoloty mają zostać dostarczone w 2026 r.

Jeszcze niedawno głównym dostawcą sprzętu wojskowego dla państw mających nie najlepsze stosunki z USA była Rosja, jednakże od 2022 r. jej miejsce zajmuje Francja. Ta produkuje nowoczesne uzbrojenie, które w bardzo dużej mierze jest wolne od komponentów amerykańskich podlegających pod tzw. ITAR (International Traffic in Arms Regulations) .

Wedle tych regulacji Amerykanie mogą zablokować dostawy uzbrojenia wykorzystującego ich komponenty w zależności od decyzji Departamentu Stanu. Czasem może tutaj chodzić nawet o nieprowadzenie polityki zagranicznej zgodnej z wolą USA, a takie embarga się zdarzały (przykład to blokada dostaw dla Egiptu w latach 2013 - 2015). Tymczasem francuski Rafale jest całkowicie wolny od ITAR, co otwiera mu rynki niedostępne do konkurencyjnych konstrukcji zachodnich.