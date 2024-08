Na terenie obwodu kurskiego w Rosji pojawili się nieidentyfikowani żołnierze wyposażeni w zachodni sprzęt. Są to najprawdopodobniej, jak miało to miejsce podczas rajdów na obwód biełgorodzki , żołnierze z Legionu "Wolność Rosji", "Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego" oraz Batalionu Syberyjskiego.

W przypadku rajdu na obwód kurski poza pojazdami HMMWV widać także specjalistyczny wariant Strykera M1132 przeznaczony do tworzenia ścieżek w polach minowych, które są bardzo chętnie wykorzystywane przez obydwie strony do ograniczania ruchu przeciwnika. Warto zaznaczyć, że w wyniku działalności tych grup Rosjanie stracili jeden śmigłowiec Ka-52 Aligator oraz znaczną liczbę żołnierzy.

M1132 Stryker to wyspecjalizowany wariant Strykera, którego Ukraina otrzymała przynajmniej 20 sztuk. Został wyposażony w lekki trał przeciwminowy LWMR (Light-Weight Mine Roller). Trał w celu spełniania swojej roli jest hydraulicznie dociskany do podłoża, co pozwala osiągnąć identyczne właściwości jak przy wykorzystaniu klasycznej i znacznie cięższej konstrukcji.

Są one nieocenione w przedzieraniu się przez bardzo rozbudowane rosyjskie pola minowe. Jest to jeden z niewielu lekkich pojazdów w Ukrainie zdolnych do realizacji tego typu zadań. Ponadto M1132 Stryker automatycznie wysyła informacje do innych pojazdów zgrupowania o wytyczeniu bezpiecznych ścieżek i dysponuje systemem detekcji inteligentnym min.