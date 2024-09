Niebywałe szczęście Ukraińców. Budząca trwogę bomba była wadliwa

Warto zaznaczyć, że taktyka jest bardzo prosta, ponieważ polega na nieliczeniu się ze stratami i wysłaniu na dany obszar grup szturmowych mających uaktywnić ukraińską obronę . Następnie na takie punkty oporu zrzucane są kilkusetkilogramowe bomby lotnicze i taktyka jest ponawiana do skutku. Z tego względu ataki tego typu zyskały miano "mięsnych szturmów" .

Poniżej można zobaczyć zdjęcie 500-kilogramowej bomby FAB, która przebiła się przez kilka scian budynku zajmowanego przez Ukraińców gdzieś w Pokrowsku, ale nie eksplodowała. Mieli oni niebywałe szczęście w porównaniu do wielu innych ukraińskich żołnierzy, których te bomby zabiły.

Te bomby poza pociskami balistycznymi , są ogromnym problemem dla Ukrainy, ponieważ Rosjanie przy ich pomocy są w stanie niszczyć nawet najcięższe ukraińskie fortyfikacje. Bazą dla tej broni są stare bomby lotnicze pamiętające nawet II wojnę światową, do których dodano moduł nawigacji satelitarnej i inercyjnej wraz z rozkładanymi skrzydłami podobnie jak ma to miejsce w przypadku amerykankach bomb JDAM-ER .

Głównym problemem dla Ukraińców jest to, że rosyjskie samoloty mogą rzucać takie bomby ponad 40 km od celu, co sprawia, że te znajdują się poza zasięgiem systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu. Z kolei niszczenie już lecących bomb jest trudne ze względu na ich prędkość oraz bardzo gruby korpus. Odłamki zwykłych rakiet przeciwlotniczych są za słabe i może pomocny byłby tutaj system typu Geparda lub Skynexa załadowany amunicją przeciwpancerną.

Ten jednak musiałby być rozstawiony przy każdym okopie co jest niewykonalne, dlatego najlepszym sposobem jest zestrzelenie rosyjskich smaolotów zanim te bomby zrzucą na dystansie np. 100 km. Pozwalają na to systemy średniego zasięgu Patriot, SAMP/T czy S-300, których Ukraina nie ma już do nich rakiet lub własne lotnictwo.