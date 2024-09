Działają na linii frontu. Ukraińcy mają roboty niczym z filmów science fiction

Ok, rozumiem

Ukraińska grupa operacyjna Khortycja przekazała na Telegramie, że żołnierze korzystają z robotycznych psów do obserwacji linii frontu, na co zwraca uwagę serwis Defence Romania. "Oddział Medoid wraz ze swoim niezastąpionym pomocnikiem skutecznie przerzedza szeregi okupantów na wschodniej Ukrainie" - napisali we wpisie, do którego załączyli nagranie wideo pokazujące roboty niczym z filmów science fiction. Przypominamy, co to za rozwiązania.

Najnowsze nagranie pokazuje robotyczne psy, z których korzysta ukraińska 28. Brygada Zmechanizowana. Są to urządzenia dostarczone przez brytyjską firmę Brit Alliance. Ukraińcy mieli otrzymać ok. 30 takich nowoczesnych urządzeń. W sierpniu Bild informował, że urządzenia zostały wyposażone w niemiecki kamuflaż, a cena jednego egzemplarza waha się do 4000 do nawet 8000 euro w zależności od wyposażenia. Serwis zaznaczył również, że Brytyjczycy planują rozwijać robotyczne psy na podstawie doświadczeń ukraińskich żołnierzy.

Robotyczne psy w Ukrainie

Robotyczne psy w Ukrainie wykonują wiele niebezpiecznych misji, wyręczając w nich żołnierzy, a tym samym chroniąc ich życie. Urządzenia mogą zostać wykorzystane np. do rozpoznania rosyjskich okopów, wykrywania min, ale też przenoszenia niewielkich ładunków, w tym amunicji czy lekarstw. Brytyjczycy stworzyli model psa "BAD One", który potrafi m.in. wstawać, kucać, biegać oraz skakać - w zależności od komendy wydawanej przez jego pilota. Opracowali też bardziej zaawansowany model "BAD Two", jednak na razie niewiele o nim wiadomo.

Ukraińcy nie informują, z których modeli robotycznych psów korzystają i ile ich zostało już rozmieszczonych na linii frontu. Podkreślają jednak, że są to rozwiązania ciche, zwrotne i niewielkiej wysokości. Takie połączenie cech sprawia, że urządzenia są trudne do wykrycia i mogą zaskoczyć swoim działaniem Rosjan, szczególnie gdy zostaną przydzielone do realizacji misji rozpoznawczych.

Jak już informowaliśmy, robotyczne psy mogą różnić się wyposażeniem. Większość z nich posiada jednak kamery termowizyjne, pozwalające na inspekcję okopów wroga lub wnętrz budynków na terenach objętych walkami. Robotyczne psy rejestrują otoczenie, przesyłając obrazy do pilota w czasie rzeczywistym. Ponadto mają zdolność do przenoszenia ładunków o wadze do 7 kg i otwartą infrastrukturę, dzięki czemu można je integrować z różnymi technologiami.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski