To musiało się kiedyś stać. Rosjanie dopadli pierwszego polskiego Raka

M120 RAK to samobieżny moździerz, stworzony przez zakłady Huta Stalowa Wola (HSW). Jest to zaawansowana konstrukcja, która wykorzystuje kołowe podwozie transportera KTO Rosomak , jednak HSW zaprojektowało również wersję na podwoziu gąsienicowym, znaną jako M120G Rak.

Charakterystyczną cechą polskiego moździerza jest niezależność jego wieży. Oznacza to, że wieża z moździerzem jest samodzielnym modułem i może być montowana na różnorodnych podwoziach, nie ograniczając się tylko do pojazdów. Możliwe jest jej wykorzystanie w charakterze stałego elementu obronnego lub osadzenia na pokładzie okrętów, co jest podejściem podobnym do stosowanego przez Norwegów w ich systemie NEMO .

Sercem systemu M120 Rak jest moździerz kal. 120 mm z lufą o długości 25 kalibrów, wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia i systemy komunikacyjne. Warto zaznaczyć, że samobieżne moździerze M120 RAK są zintegrowane z systemem zarządzania pola walki TOPAZ , co umożliwia otrzymywanie informacji o celach na żywo, na przykład z dronów typu FlyEye i atakowanie ich niemal natychmiast (zwłoka nawet paru sekund).

Szybkostrzelność Raka zapewniana przez automat ładowania to maksymalnie osiem strz./min co w ciągu paru minut pozwala wyczerpać pokładowy zapas 46 pocisków. Co więcej, jest to system zaprojektowany do działania w środowisku radarów artyleryjskich, gdzie przebywanie na pozycji bojowej o nawet parędziesiąt sekund za długo jest śmiertelnie groźne.