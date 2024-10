Mocarstwo oddaje, co ma. Więcej "ojców Kraba" dla Ukrainy

Będzie to oznaczało, że Wielka Brytania do czasu RCH 155 będzie w praktyce pozbawiona artylerii lufowej nie licząc 14 haubic FH77BW Archer pozyskanych od Szwecji. Wbrew pozorom nie jest to zła decyzja, ponieważ AS90 nie są już produkowane podobnie jak niektóre z kluczowych elementów takich jak lufy . W takim przypadku lepiej sprawdzą się na froncie w Ukrainie, osłabiając głównego przeciwnika NATO.

Z perspektywy czasu okazało się to błędem, ponieważ AS90, nigdy nie zyskał takiego zainteresowania jak francuski CAESAR czy niemiecki PzH 2000. Krótsza lufa o długości 39 kalibrów sprawia, że AS90 ma zasięg ograniczony do około 25 km przy zastosowaniu standardowych pocisków oraz do blisko 30 km przy użyciu pocisków z dodatkowym napędem rakietowym. Tymczasem w przypadku wspomnianych konkurentów z dłużą lufą jest to kolejno 30 km i ponad 50 km przy identycznych pociskach.