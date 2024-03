Miał być łowcą, a został ofiarą. Rosyjski Buk‑M1 vs dron z Polski

Taka kombinacja umożliwia wypatrzenie nawet bardzo dobrze zakamuflowanych celów zarówno w dzień jak i w nocy. Ukraińcy wykorzystują drony FlyEye do przeszukiwania zaplecza przeciwnika co zapewnia zasięg operacyjny wynoszący 50 km i odporność na rosyjskie systemy walki elektronicznej typu R-330Ż Żytiel .

FlyEye mogą pozostawać w powietrzu przez dwie godziny, osiągając pułap do 3,5 km. Ich montaż i demontaż jest prosty i szybki, zajmuje mniej niż 10 minut, a do startu nie jest wymagana katapulta, ponieważ są one zdolne do startu bezpośrednio z ręki operatora, co stanowi jedną z ich wyjątkowych cech.