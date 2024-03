Udany test pocisku ER GMLRS. HIMARS sięgnie dwukrotnie dalej

Najnowsze, prowadzone przez wojsko testy pocisku ER GMLRS , to zwieńczenie procesu prób, weryfikujących zasięg i celność nowej amunicji. Próby przeprowadzone na poligonie White Sands w stanie Nowy Meksyk przybliżają decyzję o rozpoczęciu seryjnej produkcji nowych pocisków.

ER GMLRS (ER – extended range, rozszerzony zasięg) to pocisk rakietowy, nad którym prace rozpoczęto jeszcze w 2017 roku.

Pod względem gabarytów jest zgodny z wcześniejszym wariantem pocisku GMLRS i może być wystrzeliwany z tych samych kontenerów startowych, co starsze pociski 227 mm, wyprodukowane do tej pory w liczbie przekraczającej 60 tys. egzemplarzy.

Kluczową zaletą nowego pocisku jest zasięg zwiększony do ok. 150 km , a także – jak informuje producent – poprawiona celność i możliwość wykonywania bardziej gwałtownych manewrów. Na początku procesu prób o nowych możliwościach tak mówiła Gaylia Campbell, reprezentująca koncern Lockheed Martin:

Nowa amunicja kierowana GMLRS znacząco zwiększa zasięg rażenia obecnego systemu rakietowego z taką samą niezawodnością i dokładnością. Nasz zespół jest zaangażowany w przeprowadzanie szeroko zakrojonych testów rozwojowych, aby zapewnić większe zdolności US Army w operacjach wielodomenowych.

Nowe pociski mogą trafić do dotychczasowych użytkowników HIMARS-ów. Należy do nich także Polska z HOMAREM-A, która otrzymała już od Departamentu Stanu zgodę na zakup do 532 pakietów z pociskami ER GMLRS.